18日午前、浜松市中央区で、木造2階建ての住宅が全焼する火事がありました。焼け跡からは1人の遺体が見つかっていて、警察は、遺体がこの家の住人とみて、身元の確認を進めています。警察と消防によりますと、18日午前9時20分ごろ、浜松市中央区細島町で、「2階建て住宅で黒煙が上がっている」などと、近隣住民から119番通報がありました。消防車や消防ヘリなどが出動し、火は約3時間半後に、消し止められましたが、この火事で、木