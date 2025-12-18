１７日、海南省文昌市の街頭に設置された海南自由貿易港の「封関」運営開始を告げる看板。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口12月18日】中国の海南自由貿易港は18日、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を正式に開始した。１７日、海南省文昌市の清瀾港通関地。（ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭）輸入課税商品目録や貨物流通税収政策、制限・禁止リスト、輸入原材料を加工して付加価値を高め