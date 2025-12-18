フィギュアスケートの坂本花織選手が18日、全日本選手権大会5連覇に向け、前日練習に臨み意気込みを語りました。グランプリファイナルでは回転不足によりショートプログラムでまさかの5位発進となった坂本選手。涙を見せる場面もありましたが、フリーでは持ち味のダイナミックな演技で持ち直し、銅メダルとなりました。前日練習を終え、坂本選手は「感触は悪くなくて、初日の割にはすごく調子は良かったかなと思うので、一安心しま