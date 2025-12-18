東京高裁などが入る裁判所合同庁舎＝東京・霞が関世界平和統一家庭連合（旧統一教会）側の献金勧誘で損害を受けたとして、元信者の女性（故人）の長女が教団側に賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は18日、信者による違法な献金勧誘について教団の使用者責任を認め、約6400万円の支払いを命じた。水野有子裁判長は、高齢で身内の不幸を抱えた女性に、信者が積極的に献金を勧めたことは容易に推認できると指摘。