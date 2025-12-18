青森県八戸市で8月、アパート一室が放火され住人の女性＝当時（81）＝が殺害された事件で、青森地検は18日、殺人と現住建造物等放火の罪で、当時隣室に住んでいた無職中田恵美子容疑者（51）を起訴した。捜査関係者によると、「誰でもいいから殺そうと思った」という趣旨の供述をしていた。被害者の山内冨貴子さんとは顔見知り程度の関係で、トラブルはなかったという。地検は今月12日まで約3カ月にわたって鑑定留置し、刑事責