RIZINファイターの秋元強真が18日に自身のSNSを更新し、大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）への参戦の意欲を明かした。萩原京平と魂の激闘からまだ1ヶ月半でまさかの連戦となるのか、ファンは騒然としている。【インタビュー動画】萩原京平との激闘に勝利した秋元強真「萩原選手の打撃は一番強かった」この日、RIZINの榊原信行CEOインスタライブを行い、野村駿太の負傷により「