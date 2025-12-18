X JAPANのYOSHIKIが18日、都内で「YOSHIKI CLASSICAL 2026」発表会見に登壇し、来年4月に約3年ぶりとなるクラシカル公演「YOSHIKI CLASSICAL 2026覚醒前夜−Tokyo 3 Nights世界への第一章」を開催すると発表した。3〜5日、東京ガーデンシアターで実施する。11月にはサウジアラビアで3度目の首の手術後初の海外公演を実施するなど、段階的に術後の音楽活動を本格化させてきた。「2026年4月から本格的なアーティスト活動を復活さ