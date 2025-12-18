民放連早河洋会長（81）が18日、都内で定例会見を行った。来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を米動画配信サービス大手、ネットフリックスが独占配信することに言及。地上波での中継がかなわず、会員以外は熱戦を視聴できないことに「すべての人が平等にアクセスできるユニバーサルアクセスの見地に立つと、放送が何かの形で関わるのがいい」としながらも、地上波放送への可能性については「ないでしょ