フィギュア女子の三原舞依（２６）＝シスメックス＝が１８日、現役引退を表明した。１９日に開幕する全日本選手権の前日練習で報道陣に明かした。「今まで１８年間スケートができていることに感謝しながら、この全日本で出し切りたい」と語った三原。今後については「全日本を終えてから考えようかな」と明かし、「大好きなスケートをちょっとでも長く。競技から離れてしまうとしても、ちょっとでも長く氷の上にいたい。ショー