東京・赤坂の個室サウナを利用していた30代の夫婦が死亡した火事で、新たな事実が分かりました。死亡したのは、利用者の松田政也さん（36）と妻・陽子さん（37）。2人が発見された個室サウナの扉のドアノブが外れていたことから、室内に閉じ込められていたとみられていますが、ドアにはたたいたような跡があった他、2人の手には皮下出血があったことから外に助けを求めたとみられています。このサウナ室で使用されていたのはL字形