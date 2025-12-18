西北工業大学と北京紫微宇通科技が共同開発した「AI支援・天地デジタルツイン型宇宙マウス自律型スマート実験モジュール」が、実験用航空機「迪迩5号」に搭載され、キャリアロケット「快舟11号遥8」により酒泉衛星発射センターから打ち上げられたことが16日、同大学への取材で分かった。同モジュールは予定軌道への投入に成功し、軌道上実験を開始した。科技日報が伝えた。この実験モジュールには雄のマウス2匹が搭載されており、