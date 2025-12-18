全長3.4mの“日本専用”軽サイズ×2つのパワトレ搭載！2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、BYD Auto Japanは同社初となる日本市場専用設計の軽EV「RACCO（ラッコ）」のプロトタイプを世界初公開しました。海外メーカーが日本の軽自動車規格に合わせた専用モデルを開発・販売するのは極めて異例のことであり、業界内外から大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが新型「スラ