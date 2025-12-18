佐藤会長新体制のもとで「新7つの課題」の推進を加速日本自動車工業会は2025年12月18日、2026年1月1日付でトヨタが会長会社となり同社社長の佐藤恒治氏が自工会会長に就任すると発表しました。来年度の重点テーマの議論と並行し「新たな課題を誰がリードすべきか」についても慎重に検討を進めた結果、理事の全会一致で決定したとのことです。【画像】日本自動車工業会が来年度の体制を発表！（2枚）現会長の片山正則氏は2024