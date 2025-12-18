À¤³¦ÅªÌ¾ºî³¨ËÜ¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¤È¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡ß¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óPart¡¥2¡×¤¬¡¢12·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Ü¥ó·¿¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤ÉÅ¸³«¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¢£¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥ë¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬Ì¥ÎÏº£²ó¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤è¤êÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡ß¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£ ¥Ð¥é¥¨¥Æ