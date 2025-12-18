気象庁は18日午後2時30分、九州北部地方（山口県を含む）に高温に関する早期天候情報を発表した。24日頃からかなりの高温（基準:5日間平均気温平年差＋2.6℃以上）になる。同庁によると、九州北部の向こう2週間の気温は寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高く、20日頃と24日頃を中心にかなり高くなるという。農作物の管理等に注意し、今後の気象情報などに留意するよう呼びかけた。早期天候情報その時