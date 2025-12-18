勤務先の医療機関名義で購入した向精神薬を知人に譲り渡したとして、九州厚生局麻薬取締部が麻薬取締法違反（譲渡）容疑で書類送検した60代の女性看護師ら計3人について、福岡地検は18日、不起訴処分にしたと明らかにした。17日付。地検は処分理由を「諸般の事情、関係証拠を慎重に検討した結果」としている。（鶴善行）