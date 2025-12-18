J．フロント リテイリングの大丸松坂屋百貨店とパルコは18日、松坂屋名古屋店南館の一部（B2階および1階〜6階 ※一部除く）を、パルコが運営する新しい商業施設へと大規模リニューアルすると発表した。【画像】名古屋の繁華街・栄…松坂屋名古屋店 南館の場所大丸松坂屋百貨店とパルコは、昨年度から松坂屋名古屋店、名古屋PARCOの大規模改装を進めてきた。それに続き、両店舗の中間に位置する松坂屋名古屋店南館をリニューア