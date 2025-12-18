アメリカのトランプ政権が台湾に対して総額100億ドルの武器の売却を承認したことについて、中国外務省の報道官は「中国を抑制する企みは決して成功しない」と強く反発しています。【写真を見る】アメリカの台湾へ100億ドル規模の武器売却中国外務省が非難「中国を抑制する企みは決して成功しない」アメリカ国務省は17日、台湾に対する武器売却を承認し、議会に通知したと発表しました。売却するのは、高機動ロケット砲システム