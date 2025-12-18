ベトナム戦争や湾岸戦争など数々の戦争報道に携わり、ピュリツァー賞の受賞歴もあるアメリカの著名ジャーナリスト、ピーター・アーネットさんが亡くなりました。91歳でした。ニュージーランド生まれのピーター・アーネットさんは地元記者を経て、AP通信に入社。1960年代から70年代にかけてはベトナム戦争を取材し、1966年にはアメリカのジャーナリズムで最高の栄誉とされるピュリツァー賞を受賞しました。CNNテレビに移籍後の1991