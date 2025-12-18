プロ野球・DeNAの東克樹投手が18日、契約更改に臨み、会見で来季への意気込みを語りました。東投手は会見の冒頭で年俸推定3億円で合意し、球団から高い評価を受けたことについて「非常にうれしく思います」と喜びを語りました。今季セ・リーグ最多勝に輝き、その活躍の要因について「自分の中で好不調の波があったシーズンだったが、その中でも見せないように、なるべくチームに勝ちをもたらすためにやってこられたシーズンだった