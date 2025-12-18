日本スカッシュ協会は来年9月19日に開幕する「アジア大会 愛知・名古屋」の日本代表に内定した選手を発表した。9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）41競技、460種目が実施、53競技会場32年ぶりの日本開催第1次選考で発表されたのは、男子が机龍之介（28、ダイナム）、遠藤共峻（30、Greetings）、林尚輝（29、Greetings）の3人と女子は渡邉聡美（26、Greetings）、緑川あかり（20、Greetings）、杉本梨沙（31、StandOut KYO