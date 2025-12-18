記者会見後、写真撮影に応じるWBAバンタム級王者の堤聖也（右）＝18日、東京都内世界ボクシング協会（WBA）バンタム級の団体内王座を統一した堤聖也（角海老宝石）が試合から一夜明けた18日、東京都内の同ジムで記者会見に臨み「苦戦したが、何とか生き残れた。まだまだボクシングができる」と実感をにじませた。世界5階級制覇の実績を持ち、暫定王者だったノニト・ドネア（フィリピン）を2―1の判定で退けた。激闘で鼻が折れ