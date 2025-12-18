来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に出場する中大の共同取材が１８日、東京都八王子市の多摩キャンパスで行われた。柴田大地が名乗りを上げるも…チームは３０年ぶりの箱根駅伝優勝を今季当初から目標に掲げ、１１月の全日本大学駅伝は過去最高タイの２位に躍進。その後の記録会も好記録が続出し、箱根のエントリー選手１６人の１万メートル上位１０人平均タイムは