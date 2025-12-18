【モデルプレス＝2025/12/18】モデルの西山茉希が12月17日、自身のInstagramを更新。鮭のほぐし身を使ったアレンジレシピを公開した。【写真】40歳モデル「アイデア豊富」な鮭アレンジメニュー並んだ食卓◆西山茉希、鮭のアレンジレシピ披露西山は「鮭を焼いてほぐしておくと、色んなアレンジに使えて楽ちんな件」と鮭のほぐし身がたっぷりと入ったチャーハンをメインとした彩り豊かな食卓の写真を投稿。また、チャーハンだけでな