玉置浩二 玉置浩二が、大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜）特別企画で出場が決定した。「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが１０周年の節目を迎えた玉置。故郷への変わらぬ思いを胸に、ますます精力的に音楽の旅を続けている。歌うのは3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろし、大きな話題を集めている『ファンファーレ』。北海道で育った自身の幼少期を重ね合わせ