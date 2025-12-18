大分市佐賀関の大規模火災から18日で1か月です。18日時点で60人以上が避難所生活を余儀なくされる中、福岡県では被災地への支援とともに、危険な場所の確認が行われています。あっさりした口あたりながら濃厚なうまみのスープのとんこつラーメンを作っているのは、北九州市に本店を置くラーメン店「石田一龍」の代表・新森龍二さんです。■石田一龍・新森龍二代表「ほんの少しでもお役に立てることがないかな