通貨オプションボラティリティードル円１週間８％ちょうど、上昇一服も円関連には需要残る USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.004.907.225.83 1MO7.564.936.545.50 3MO8.515.497.346.17 6MO9.005.837.936.69 9MO9.136.098.207.05 1YR9.286.318.427.31 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.80