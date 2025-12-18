陸上自衛隊は、17日、静岡･三島市の上空で訓練中のヘリコプター1機がレーザー照射を受けたと発表しました。静岡県内上空を飛行する自衛隊の航空機がレーザー照射の被害を受けたのは、16日に続き2日連続です。陸上自衛隊立川駐屯地によりますと、17日、午後6時50分ごろ飛行訓練をしていた東部方面航空隊所属の多用途ヘリコプターUHー1J 1機が三島市加茂IC付近の上空でレーザӦ