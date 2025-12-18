広島・小園海斗内野手（２５）の契約更改交渉が１８日、所属選手で唯一、年明けになる見通しとなった。鈴木球団本部長は「年を越すんじゃないかなと思う」と語った。すでに下交渉を行っているが、スケジュール面から最終的な交渉日の設定が難航。球団で越年更改となれば２０１２年オフの前田健太（現楽天）以来となる。今季の小園は１３８試合に出場して打率・３０９、３本塁打、４７打点。攻撃陣をけん引し、自身初タイトル