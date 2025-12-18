万博来場者の交通機関別利用率日本国際博覧会協会（万博協会）は18日、大阪・関西万博の来場者輸送実績の報告書を公表した。交通機関別に見ると、会場に直結する地下鉄の大阪メトロ中央線が71.6％を占め、開幕前の想定より利用が集中。自家用車を専用駐車場に止めバスに乗り継ぐ「パーク・アンド・ライド（P＆R）」は7.9％で低迷した。ほかに、主要駅などと会場を結ぶシャトルバスは11.7％、学校遠足などに活用された団体バス