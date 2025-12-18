°ÂÇÜ¿¸»°¡¦¸µ¼óÁê¤¬£²£°£²£²Ç¯¤ËÆàÎÉ»Ô¤Ç½Æ·â¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê£´£µ¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÂè£±£µ²ó¸øÈ½¤¬£±£¸Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤ÏºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¡ÖÄ¨Ìò£²£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ù¤­¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¸¡»¡Â¦¤¬Ìµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÁ°Îã¤ò¤ß¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê»ö·ï¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÈï¹ð¤ËÁªµóË¸³²¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼Â¼ÁÅª¤ÊÆâÍÆ