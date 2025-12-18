NHKは18日、玉置浩二が大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）に特別企画で出場すると発表した。3年ぶりに書き下ろしたTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の主題歌「ファンファーレ」を歌う。同曲は玉置が北海道で育った自身の幼少期を重ね合わせ、勝ち負けではなくそのままの自分で進んでいくことの大切さを歌った、今の思いが詰まった応援歌。今回の紅白のステージがテレビ初披露となりる。玉置は20年、24年も