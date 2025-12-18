「年収の壁」をめぐりトップ会談で決着です。夕方5時から、高市総理と国民民主党の玉木代表が党首会談を行い、所得税がかかり始める「年収の壁」について178万円まで引き上げることで合意しました。【映像】国民側「これで両党の信頼関係もより深まった」所得制限の線引きをめぐり調整が続いていましたが、合意書には「働く納税者の約8割をカバーするように手取りを増やす」と盛り込みました。年収665万円以下を想定しています