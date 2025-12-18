経済学者の成田悠輔氏（40）が18日、都内で脱炭素の現在地と突破口について考える「デカボサミット2025」にゲストとして出席した。成田氏は「脱炭素は死んでいる、デカボは始まる前に終わっているという話をしたいと思います。脱炭素とデカボの2つの死。長期的にと短期的にの2つの死がある。地球の長い歴史で、人類が登場したのはつい最近です。地球は何回も凍りついている。20世紀にさかのぼると、温暖化より寒冷化の方が問題だ