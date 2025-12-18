東京ヴェルディは18日、6選手との契約を更新したことを発表した。契約更新をした6選手は、DF鈴木海音(23)、FW熊取谷一星(22)、DF内田陽介(23)、FW白井亮丞(20)、FW寺沼星文(24)、DF吉田泰授(25)。鈴木はJ1リーグ7試合出場、熊取谷はリーグ戦11試合1得点を記録した。内田は10試合、白井は11試合、寺沼は8試合、吉田は3試合に出場した。