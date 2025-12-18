米スポーツメディア『The Athletic』は17日（日本時間18日）、フリーエージェント（FA）市場に残っている注目選手を特集し、最適な移籍先候補を挙げた。ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手、岡本和真内野手にも言及した。 ■村上宗隆の最適移籍先はマリナーズ 特集記事を担当したのは、ナショナルズやレッズでGMを務めたジム・ボウデン氏。同氏は、各選手にとって相性のい