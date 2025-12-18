共学化などが進む中、「女子大」の継続を選択しました。大阪女学院大学は、１２月１８日、改革プランを発表。「女子大」の伝統を継続したうえで、グローバルな人材を育てるため英語教育や国際交流などに力を入れる方針を示しました。少子化などの影響で共学化や募集停止が相次ぐ中、大阪女学院は「女子学生同士が助け合う、女子大ならではの環境を大切にしたい」としています。（大阪女学院大学・短期大学加藤映子学長）