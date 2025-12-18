徳島自動車道で観光バスに大型トラックが追突。乗客ら１０人が病院に搬送されました。１２月１８日午前１０時半ごろ徳島県美馬市の徳島自動車道・上り線で乗客ら１８人が乗った観光バスに大型トラックが追突しました。事故の直前にバスの前を走っていた軽トラックが自損事故を起こし、バスが停止していたところに大型トラックが追突したということです。警察などによりますと、この事故で軽トラックを運転していた１０代の