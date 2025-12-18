反町隆史（51）と松嶋菜々子（52）が18日までに、夫婦でSHISEIDO MEN（資生堂メン）の公式インスタグラムに登場。夫・反町を見つめる松嶋が印象的な、夫婦2ショットが公開され、反響が寄せられている。【写真】「美男美女のご夫婦」反町隆史＆松嶋菜々子の夫婦2ショット投稿では「#ずっとずっといい顔で」とハッシュタグが付けられ、松嶋が反町にプレゼントを渡す瞬間を切り取ったようなショットや、商品を見つめる反町を見つ