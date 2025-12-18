デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）と、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）所属の大阪ブルテオンが協働作製した「手話シャツ」のオークションが17日（水）よりスタートしている。 2024-25シーズンより大阪Ｂのトップパートナーを務め、2025-26シーズンのユニフォームデザインも担当しているヒュンメル。2025年10月にホームタウンエリ