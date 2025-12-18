18日午前11時前、熊本県八代市の九州自動車道でトラックなど車8台が絡む事故があり、少なくとも7人がけがをしました。事故があったのは、熊本県八代市坂本町にある九州自動車道・上り線の原女木トンネル入り口です。警察や消防によりますと、18日午前11時前、トラック7台と普通乗用車1台が絡む事故がありました。この事故で、運転手ら少なくとも7人がけがをして、このうち5人が病院に搬送されましたが、全員、意識はあるということ