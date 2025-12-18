18日、オーストラリア・シドニーで銃乱射事件の犠牲者を追悼する人々（共同）【シドニー共同】オーストラリア・シドニーのボンダイビーチで起きた銃乱射事件で、死亡した15人の中で最年少のマチルダさん（10）の葬儀が18日、シドニーで執り行われた。警察が警備に当たるなど厳戒態勢の中、会場外でも多くの人が花を手向けに足を運んだ。「むごすぎる」。参列した女性（62）は葬儀後、言葉を絞り出した。乱射はユダヤ系住民を標