【ワシントン＝中根圭一】米上院は１７日、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）長官に実業家ジャレッド・アイザックマン氏（４２）を充てる人事案を賛成６７、反対３０で承認した。アイザックマン氏は、ＮＡＳＡと巨額の契約を結ぶ宇宙企業スペースＸの宇宙船に乗り、民間人として初めて宇宙遊泳を行った経験がある。アイザックマン氏は、スペースＸを率いるイーロン・マスク氏に近いとされ、利益相反などが懸念されている。今月の上院公