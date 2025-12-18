ノアのＧＨＣ女子王者・彩羽匠（３２）がＶ５戦（来年１３日、大田区総合体育館）に向け、マリーゴールドの岩谷麻優（３２）へ宣戦布告だ。６月に同王座を獲得してから４度の防衛に成功した彩羽は１１月のマリゴ後楽園大会に姿を現すと岩谷を逆指名。王座戦が決定した。王座戦を控えた２人は１８日に都内で開かれた会見に出席。調印書にサインした岩谷は「今まで何回か戦ったことあるんですけど、そのたびにボコボコにやられ