異例の流血会見だ。１７日のボクシングＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦で、暫定王者ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）を破った正規王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）の一夜明け会見が１８日、都内で開かれた。病院で治療を受けて駆け付けた堤は、会見中に鼻血を流すなどダメージの大きさを感じさせながらも、前夜に続いて４階級制覇王者の井岡一翔（志成）との対戦を熱望した。前日は５階級を制覇したレジェンドと激しく打ち