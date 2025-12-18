有楽製菓のブラックサンダーシリーズから、「ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツ」「ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりフルーツ」が2025年12月23日(火)からセブンｰイレブンで登場します。一足早く食べられる機会を得られたので、実際にどんな味なのかを食べて確かめてみました。『ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツ』『ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりフルーツ』新発売 ｜お知らせ｜有楽