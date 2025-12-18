サンコーは、『外カメで自然に盛れる「iPhone専用自撮りモニター」』を2025年12月17日に発売しました。実売価格は7480円（税込）。 『外カメで自然に盛れる「iPhone専用自撮りモニター」』 記事のポイント iPhoneはインカメラよりリアカメラのほうが画素数が多く、画質がキレイ。リアカメラでも画面を確認しながら自撮りができる外付けモニターは、自撮りも高画質で撮りたい人にオススメです。 本製品は、外カメラ（