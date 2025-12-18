第１０４回全国高校サッカー選手権に３大会ぶりに出場する浜松開誠館サッカー部が１８日、静岡市駿河区の静岡第一テレビを訪問。イレブンは同局の社員に拍手で迎えられた。激励会では黒岩直樹社長が「まずは初戦。キックオフの瞬間から全速力で走って、国立を目指して頑張って」とあいさつ。青嶋文明監督が「選手が笑顔で伸び伸びプレーできるようサポートしたい」と話した。その後、メンバーは静岡県庁を訪問。鈴木康友県知