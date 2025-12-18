フィギュアスケート女子で２０２２年ＧＰファイナル金メダルの三原舞依（シスメックス）が１８日、今季限りで競技生活から引退することを表明した。この日は１９日開幕の全日本選手権の会場で公式練習に取り組んだ。今大会は「（スケート人生）１８年間の集大成」と位置づけて臨む。練習後の取材で「今季限りでの競技生活が一区切りか」と問われ、「はい」と答えた。昨季は右足首と股関節の状態悪化により、全日本のフリーを