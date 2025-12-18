Àîºê¤Ï£±£¸Æü¡¢£Ä£Æ¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¡Ê¤µ¤¤¡¢£³£±¡Ë¤È·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¤Ç¹ÃÉÜ¡Ê¸½£Ê£²¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ï¤á¡¢£Î£Å£Ã¤«¤é£²£´Ç¯¤ËÀîºê¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°£²£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££²Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»£µ£°»î¹ç£±ÆÀÅÀ¡£¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤É¤ò´Þ¤áÄÌ»»£·£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£´ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£Àîºê¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È